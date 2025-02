Terzotemponapoli.com - Como-Napoli, in attesa di Olivera e Spinazzola. E sugli spalti…

Leggi su Terzotemponapoli.com

, la ‘crisi della sinistra’: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Ritrovare qualche alternativa. È questo l’auspicio di Antonio Conte già da oggi pomeriggio, quando ilsi ritroverà al Training Center di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Il file relativo alsarà aperto dall’allenatore e dai suoi collaboratori che conoscono alla perfezione il valore della squadra di Fabregas. La preparazione della gara sarà meticolosa e il recupero di qualche infortunato sarebbe fondamentale per affrontare al meglio la sfida. Conte guarda a sinistra. Perché la corsia mancina potrebbe riempirsi nuovamente”. L’uruguagio spera di essere -almeno-convocatoMathiassta meglio e proverà a guadagnarsi quantomeno la convocazione: l’uruguaiano sta archiviando la lesione muscolare al polpaccio e scalpita per esserci.