Napolipiu.com - Como, Ludi: “Col Napoli gara difficile, ma ci proveremo. Paz un talento, Diao straordinario”

Leggi su Napolipiu.com

: “Col, ma ci. Paz un”">Il direttore sportivo del, Carlalberto, ha parlato ai microfoni di Kiss Kissin vista della sfida contro la capolista, soffermandosi anche su alcuni protagonisti della squadra lombarda.Sulla vittoria di Firenze e la sfida al“La vittoria contro la Fiorentina è motivo di grande orgoglio, perché non ci snaturiamo mai: puntiamo sempre a dominare il gioco e a mantenere il possesso, anche nei momenti difficili. Colsarà unacomplicata, affrontiamo la prima della classe. C’è rispetto e un pizzico di timore, ma dobbiamo avere le nostre certezze e il coraggio per provarci fino in fondo”.L’iniziativa della birra ai tifosi delha poi commentato l’iniziativa del presidente comasco: “L’idea di offrire la birra ai tifosi delè stata una splendida intuizione del nostro presidente, che tiene molto all’accoglienza dei tifosi ospiti”.