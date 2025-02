Romatoday.it - Come se fosse una finale: la Roma Volley a un passo dal sogno europeo

Dentro o fuori. Non c’è margine di errore, non ci saranno repliche: le Wolves si giocano tutto quanto fatto in Europa domani sera, mercoledì 19 febbraio (ore 20:00), al Palazzetto dello Sport dicontro il Potsdam nella semidi ritorno di CEV Challenge Cup. Si riparte dal 3-2 della gara.