.com - Come scommettere sul Sei Nazioni di rugby?

Leggi su .com

Il Seiè la più grande competizione didell’emisfero settentrionale, coinvolge 6 squadre europee che si sfidano in 5 giornate in un girone all’italiana che assegna il titolo al vincitore.Le squadre si alternano ogni anno tra casa e trasferta e si gioca tra fine inverno e inizio primavera. Ogni squadra si sfida una volta e può guadagnare 4 punti per una vittoria, 2 punti per un pareggio e 0 punti per una sconfitta. Di recente il Seiha adottato un sistema di punti bonus che fa guadagnare un punto bonus segnando 4 o più mete o un punto bonus per aver perso con 7 o meno punti. LaUnion ha implementato questo per migliorare lo stile dele, per garantire che qualsiasi squadra che vince tutte le sue partite vinca comunque il campionato, ha inserito anche un sistema in cui si ottengono 3 punti aggiuntivi in caso di vittoria di tutte le partite.