Come localizzare i cellulari sotto le valanghe: addestramento dei vigili del fuoco a Livigno

Lodi, 18 febbraio 2025 – Localizzazione deiin caso di valanga, formati anchedellodigiani. Dal 10 al 14 febbraio 2025 quattro pompieri del comando provinciale di Lodi, con altri 43 colleghi, provenienti dai Comandi del 115 di tutta la Lombardia, hanno partecipato alla formazione Insi Catcher a, Sondrio. L'attività, finalizzata a far apprendere le tecniche di autosoccorso, in caso di valanga e l’utilizzo delle strumentazioni per l’individuazione dei telefonidei dispersi,il manto nevoso, ha coinvolto 47 operatori altamente specializzati. Le quattro giornate sono state proposte dal nucleo “Neve e Ghiaccio”, con il supporto dei formatori Imsi Catcher. Gli operatori, tra cui membri della squadra “ground” e piloti di S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), hanno acquisito competenze avanzate.