Come ho elaborato il mio lutto? Cercando di non chiudermi Giocando a pallone per strada con gli amici e con le figurine | Eduardo Scarpetta a FqMagazine

“Storia della mia famiglia” è la nuova serie in sei puntate di Netflix. Al centro della storia c’è Fausto, interpretato da. La serie – diretta da Claudio Cupellini e creata da Filippo Gravino – parte dall’ultimo giorno di vita di Fausto, che affida i suoi figli ad una famiglia improbabile e sgangherata in cui ci sono mamma Lucia (Vanessa Scalera), il fratello Valerio (Massimiliano Caiazzo) e gliMaria (Cristiana Dell’Anna) e Demetrio (Antonio Gargiulo).“Per interpretare Fausto mi sono informato sulla sua malattia, – ha spiegato– che ho vissuto in casa perché mio padre l’ha avuta. Poi ho studiato la dispnea, che ti porta ad essere costantemente in una situazione di affanno, quindi ho lavorato sul respiro e sulla tosse”.Qual è l’antidoto alla paura e la tristezza dovute alla perdita di una persona cara?Credo che ognuno ha il proprio, ognuno trova il proprio nei propri cari, nelle propriezie, io alle volte lo trovo nella musica in un film, in una serie.