Fanpage.it - Come hanno fatto a salvarsi gli 80 passeggeri dell’aereo che si è capovolto sulla pista a Toronto

Leggi su Fanpage.it

Un aereo di linea della Delta Air Lines con 80 persone si èin un incidente subito dopo essere atterrato nell'aeroporto internazionale-Pearson: fortunatamente non ci sono vittime e dei 18 feriti nessuno sembrerebbe grave. Anche se non sono ancora note le cause certe dell'incidente, diversi sono iri chesalvato la vita a tutte le persone a bordo.