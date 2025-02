Come giocherà il Parma con Cristian Chivu? L’ex jolly difensivo al debutto in Serie A da allenatore

Leggi su Sportface.it

Se avesse giocato nel calcio di oggi,sarebbe stato il ‘braccetto’ dei sogni di qualsiasi. Solido in marcatura, fortissimo tecnicamente, con un tiro temibile dalla distanza e anche una discreta velocità. Tra punizioni e rigori ha segnato tredici gol in carriera e il dato è smorzato dal fatto di aver condiviso gran parte della vita calcistica con Francesco Totti. Oggidifensore romeno apre la sua carriera da‘senior’ con il, che lo ha scelto per sostituire Fabio Pecchia. Affidarsi ad un debuttante inA è una scelta rischiosa, ma che in questo caso ha comunque una sua logica., ex tecnico della Primavera dell’Inter, sa lavorare con i giovani e ilè la squadra con l’età media più bassa del campionato. Serve però una svolta, quella che Pecchia – fresco di firma sul rinnovo triennale – non è riuscito a dare.