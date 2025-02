Come convivere con gli uccelli selvatici | parla l’esperto

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 18 febbraio 2025 – Capire cosa sia giusto fare o non fare per non arrecare danno all’ambiente earmoniosamente con, cani, gatti, insetti e, sempre più frequentemente, con specie alle quali non siamo ancora abituati, ma che sempre più spesso circolano nel nostro territorio,lupi, daini e cinghiali, è il primo passo per vivere tutti sotto lo stesso cielo, con consapevolezza e rispetto. Per cominciare va detto che gli animali vanno osservati, il più delle volte, a distanza, misura essenziale per non sconvolgere l’equilibrio che madre natura ha sapientemente scandito perché tutto funzioni alla perfezione.Con l’aiuto di esperti approfondiremo questi concetti, comprendendol’interazione tra l’uomo e gli animali debba essere guidata da principi di non interferenza ed empatia.