Oasport.it - Come cambia il tabellone di Berrettini a Doha dopo aver battuto Djokovic: subito una rivincita

Matteoha superato il serbo Novak, numero 3 del seeding, all’esordio dei Qatar Open 2025 di tennis: l’azzurro si è qualificato per gli ottavi di finale e domani affronterà il neerlandese Tallon Griekspoor, che hail romano nell’unico precedente, giocato ad inizio febbraio a Rotterdam.Il tennista italiano avràl’occasione di vendicare la sconfitta patita nei Paesi Bassi, ed in caso di successo si ritroverà ad affrontare nei quarti di finale uno tra il britannico Jack Draper, testa di serie numero 8, ed il qualificato australiano Christopher O’Connell.Essendo inserito nella parte alta del, l’azzurro in semifinale potrebbe ritrovarsi di fronte la testa di serie numero 1, lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre nella parte bassa del main draw, da cui uscirà l’ipotetico avversario diin finale, il favorito del seeding è il numero 2, l’australiano Alex de Minaur.