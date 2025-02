Iodonna.it - Come abbinare il rosa cipria, uno dei colori protagonisti della Primavera-Estate 2025? Ecco cinque idee di outfit con cui si sposa bene

Insieme a tonalità di nero, beige o bordeaux. Declinato su abiti delicati e femminili, cardigan bon ton o creazioni da cerimonia, ilè il colore protagonistadi tendenza per indossarlo.Con un capospalla neroIldà il meglio di sé su abiti romantici e femminili. L’accostamento ad un capospalla total black e ad accessori coordinati lo esalterà ulteriormente. Leggi anche › Un tocco dila sfumatura dipiù desiderataCon una giacca bordeauxIl segreto per valorizzare al massimo un abitoè indossarlo con una giacca (e una It Bag) bordeaux. Un risultato contemporaneo e sofisticato.