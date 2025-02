Quicomo.it - Comasco di 36 anni travolto da un'onda anomala in Portogallo: disperso da giorni

Nel pomeriggio di sabato 15 febbraio, una tragedia ha scosso il Porto di Foz do Douro, in. Un giovanedi 36, Roberto Bertaggia, è stato trascinato in mare da un'mentre si trovava in vacanza con alcuni amici. L’incidente è avvenuto vicino al Faro di Felgueiras.