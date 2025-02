Laprimapagina.it - “Coltiviamo l’Italia”: Fratelli d’Italia incontra agricoltori e pescatori a Capaccio Paestum

Si terrà venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 11, presso il Savoy Beach Hotel di(via Poseidonia 41), l’evento “”, promosso dal Dipartimento Nazionale Agricoltura di. L’incontro vedrà la partecipazione di operatori e rappresentanti dei settori agricoltura e pesca, con l’obiettivo di discutere le sfide e le opportunità per questi comparti strategici.Interverranno:Michele Gioia, Responsabile Regionale Settore Agricoltura FdIOn. Marco Cerreto, Capogruppo FdI in Commissione Agricoltura alla Camera dei DeputatiSen. Antonio Iannone, Commissario Regionale FdI CampaniaOn. Aldo Mattia, Responsabile Nazionale del Dipartimento Agricoltura di FdIIl Senatore Antonio Iannone ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:“Si tratta di un momento di confronto fondamentale e ringrazio il Dipartimento Nazionale per aver scelto la Campania per questo appuntamento.