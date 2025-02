Napolitoday.it - Colpo in un centro scommesse: uno dei rapinatori aveva 15 anni

Leggi su Napolitoday.it

Rapina lampo nella saladi via Vittorio Veneto ad Acerra. Due uomini vestiti di nero, racconta un uomo ai carabinieri nel corso di una telefonata, "gli hanno puntato una pistola alla testa e gli hanno detto di andare via". Quella strada, spiega l'Arma in una nota, "è coperta dall'occhio.