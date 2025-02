Spazionapoli.it - Colpo di scena Napoli, Conte finalmente esulta: ecco perché

Ultime calcio– Dopo alcune settimane difficili, di fatto, Antoniopuòre per una bella notizia.Ildi Antonio, incredibilmente, ha ricevuto un assist dalla Juventus. Con la vittoria dei bianconeri, infatti, i partenopei hanno adesso due punti sull’Inter seconda.Dopo il terzo consecutivo, però, ilha la necessità di tornare al successo a partire dalla trasferta di domenica contro il Como di Cesc Fabregas. Nel frattempo, proprio in vista della gara contro il team comasco, per Antoniobisogna registrareuna buona notizia., migliorano le condizioni di Okafor e Billing:gli ultimi aggiornamentiSecondo quanto riportato dalla redazione di uno dei quotidiani più importanti italiani, ovvero ‘La Repubblica’, stanno migliorando le condizioni fisiche di due nuovi arrivi: Billing e Noah Okafor.