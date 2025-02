Tarantinitime.it - Colonie feline, affidata la gestione dei censimenti

Tarantini Time QuotidianoUn accordo per lae la tutela dellepresenti sul nostro territorio in grado di rappresentare un passo fondamentale nell’ambito delle attività volte alla protezione degli animali e al miglioramento della loro convivenza con l’uomo.È quello siglato da Comune e “LAV Taranto” proprio allo scopo di avviare una collaborazione che preveda una serie di azioni concrete, tra cui il censimento delle, la consegna dei tesserini di “gattaro” ai gestori di colonia e la promozione di campagne di sensibilizzazione.L’obiettivo principale della convenzione, i cui contenuti sono stati illustrati questa mattina nel corso della conferenza stampa tenuta dall’assessore all’Ambiente, Stefania Fornaro, e dalla responsabile del progetto per la “LAV- Taranto”, Rosj Savino, è quello di attuare interventi coordinati per salvaguardare la popolazione felina, garantendo al contempo una convivenza corretta ed equilibrata affiancata dalla volontà di promuovere il benessere dei gatti e di sensibilizzare la comunità sull’importanza di rispettare e proteggere gli animali che condividono il nostro ambiente.