Lanazione.it - Colombiera, brutto scivolone. Il Carasco rimonta e sorride

VOLLEY0 PALLAVOLO3 (22-25 / 21-25 / 14-25) VolleyAmeglia: Berardi, Bernucci, Bertonelli, Carrozzo, Cicalese, Pescetto, Lottici, Figoli, Navalesi, Stiaffini, libero Fiorino All. Carli A. Scuola di Pallavolo: Daneri, Figari, Fortunato, Leverone, Malatesta G, Motto, Parma, Tirelli, Tiscornia, Varesi, libero Demartini. All. Bertolotto Arbitro: Sabato AMEGLIA -stop del Volleyche incassa un amaro 0-3 dal. "Abbiamo fornito una prestazione opaca - commenta coach Carli - forse la peggiore della stagione. Nonostante nei primi due set fossimo in vantaggio anche di 7 punti non siamo stati in grado di mantenere un livello alto di gioco e, a causa dei troppi errori, abbiamo permesso alle nostre avversarie dire. Nell’ultimo parziale non siamo riusciti ad invertire l’inerzia della partita e abbiamo subito il gioco delle ospiti".