Inter-news.it - Collovati: «Ambiente Inter incattivito. Mi auguro il Napoli abbia la meglio!»

Leggi su Inter-news.it

Fulviosi è espresso sulla lotta scudetto, indicando come gli equilibri potrebbero essere mutati a seguito dell’ultima giornata di campionato disputata da.IL COMMENTO – Fulviovenuto a Televomero sulla lotta al vertice del campionato italiano, sottolineando come l’potrebbe reagire alla sconfitta di Torino contro la Juventus: «Io non credo che l’ultima giornata di campionato sia da considerare decisiva, anche se effettivamente ilha guadagnato un punto sull’. Nelle ultime tre gare, i nerazzurri e ilhanno fatto tre punti, mentre l’Atalanta nelle ultime quattro partite in casa ha totalizzato quattro punti. Ciò denota l’incertezza che c’è e ci sarà fino al termine del campionato».sulla reazione dell’dopo la JuventusLA CONSIDERAZIONE –ha proseguito indicando una sua sicurezza e una speranza per il futuro: «L’dell’, dopo la sconfitta con la Juventus, risulta ancora più