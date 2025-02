Liberoquotidiano.it - Colloqui Usa-Russia a Riad, Rubio: "Lavoriamo alla fine del conflitto in Ucraina"

Si sono conclusi i, in Arabia Saudita, tra alti funzionari di Stati Uniti e. Sul tavolo le relazioni tra Mosca e Washington e i negoziati per porreguerra in. Presenti all'incontro il segretario di Stato americano Marco, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, l'inviato speciale Steve Witkoff e il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e altri alti funzionari, ma nessun rappresentante ucraino. "Nomineremo le nostre squadre per lavorare molto rapidamente così da ristabilire la funzionalità delle nostre rispettive missioni a Washington e a Mosca", ha spiegatoa margine dei. "Per poter continuare a percorrere questa strada, abbiamo bisogno di strutture diplomatiche che operino e funzionino normalmente. Il secondo punto è che nomineremo un team di alto livello da parte nostra per aiutare a negoziare e lavoraredelinin modo che sia duratura e accettabile per tutte le parti coinvolte.