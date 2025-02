Anteprima24.it - Coldiretti Campania, avanti tutta in favore della filiera del latte bufalino e della mozzarella di bufalo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLadele ladi bufala devono essere uno strumento di unione per l’agricoltura regionale e non di divisione. Per questo lacontinua l’intensa attività di monitoraggio delle criticità allo scopo di denunciare le storturendo allevatori, produttori e ovviamente i consumatori finali.via, non mancano ostacoli e soprattutto chi cerca di sovrapporsi con chiacchiere nel vano tentativo di strappare consensi.Non a caso l’anno 2025 si è aperto con un importante incontro con il commissario nazionale all’emergenza brucellosi Nicola D’Alterio. L’incontro di Pastorano ha sottolineato il calo dell’incidenza e dei focolai e l’importanza di continuare a seguire le linee guida in termini di prevenzione e di bonifica dei canali.