Cobra Kai 6, tutti i segreti del finale della serie

Con l'arrivoterza parte diKai 6, la popolarelegacyquel di Karate Kid giunge alla conclusione: idietro al suo concepimento. Il viaggio è cominciato su YouTube nel 2018 ed è poi proseguito su Netflix fino al 13 febbraio del 2025. Sette anni e sessantacinque episodi dopo,Kai, l'amatissimaTV ideata da Josh Heald, Jon Hurwitz ed Hayden Schlossberg come legacyquel di Karate Kid è giunta a conclusione. E lo ha fatto in una maniera perfettamente circolare sia con la prima stagione dello show che con il primo filmsaga, quello leggendario del 91984 scritto da Robert Mark Kamen e diretto da John G. Avildsen. In un contesto in cui Hollywood cerca continuamente di attingere a filoni cinematografici .