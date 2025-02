Lanazione.it - Coach Pinelli ammette: "La sconfitta è colpa mia"

E’ stata proprio una giornataccia, la quinta di ritorno, per le pratesi della serie C di basket. Due partite e due sconfitte, e per di più in scontri di un certo peso. Quella che fa più male però è senza dubbio quella patita dai Dragons che hanno perso in casa il derby con l’Agliana al primo supplementare. "Abbiamo perso la partita nel momento decisivo – spiega-. Mi prendo le responsabilità, ho fatto un paio di errori importanti dei quali mi prendo le colpe. Sbagliamo anche noi allenatori, non solo i giocatori. Gli episodi sono stati tanti, abbiamo fatto fallo in attacco a un minuto dalla fine e non siamo stati attenti ai liberi. Per il mestiere che abbiamo, potevo fare meglio io. Laè mia. E non mi vergogno a dirlo". I Dragons, che sabato saranno di scena sul campo del Valdisieve, restano al secondo posto.