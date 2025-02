Napolipiu.com - Classifica senza errori arbitrali 25 giornata serie A 2024 – 2025.

25.">Eroico il Napoli di Conte,giornali e tivvù, nel campionato italico di calcio. Improvvisamente, come anche fatto notare dal bravo Rosario Pastore, l’Italia mediatica nazionale si è risvegliata anti juventina e votata anima e penna per la causa nerazzurra.E’ questa la Napoli, e il Napoli, tanto cara al Mainstream italico, con tanto di corollario mediatico locale sui tanti luoghi comuni che passano come assolute certezze. Per destabilizzare la squadra azzurra persino il pareggio di Roma vale più di una sconfitta altrui. Finalmente una tranquillaarbitrale.25realePuntivirtualePuntiNapoli56Napoli58+2Inter54Atalanta50-1Atalanta51Inter48-6Juventus46Lazio44-2Lazio46Fiorentina42 Fiorentina42Bologna*41 Bologna*41Milan*39-2Milan*41Udinese38+5Roma37Juventus37-9Udinese33Roma34-3Genoa30Torino30+2Torino28Como28+3Cagliari25Genoa28-2Como25Cagliari27+2Lecce25Lecce25 Verona23Empoli21 Empoli21Parma21+1Parma20Venezia21+5Venezia16Verona19-4Monza14Monza14 * Una gara in meno.