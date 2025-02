Ilgiorno.it - Classifica B&B in Lombardia 2024: chi è e cosa cerca il turista e i trend 2025

Leggi su Ilgiorno.it

Ecco dove sono i circa mille Bed and breakfast, suddivisi per le province della. Quali sono i luoghi più gettonati: i grandi numeri non si registrano solo nei capoluoghi. L'identikit del 'cliente' e le tendenze per quest'anno: non solo comfort e libertà di movimento