Ilgiorno.it - Clara Soccini: dal palco di Sanremo alla vita milanese tra musica e sogni

C(l)ara ti amo. Giù dall’ultimo tour è stato per l’eroina di “Diamanti grezzi” un tripudio di cuori e cori, segno tangibile della devozione di un popolo fedele che ha cullato pure la scelta di tornare aper confermare con “Febbre” e la complicità di autori come Federica Abbate, Dardust, Madame, quanto di buono messo in evidenza sullo stessoun anno fa. Un brano “made in Mi” come ormai tutta l’attività della cantautrice varesina (al secolo, 25 anni) sempre più radicata in zona Fiera. Quando è arrivata a Milano? "Mi sono trasferita fisicamente da Travedona Monate (provincia di Varese, ndr) una volta finite le scuole superiori, anche se lavoravo già a Milano come fashion model dall’età di sedici anni". Primo approdo? "In zona Maciachini avevo preso una stanza con mio cugino nella casa di due ragazzi.