Sport.quotidiano.net - Clamoroso Bearman: bocciato all’esame per la patente stradale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si può essere fenomeni alla guida di una Formula 1, ma avere problemi al volante sulle strade cittadine. Ha dell’ultima rivelazione di Oliver. Il baby pilota inglese lanciato l’anno scorso dalla Ferrari e appena ingaggiato a tempo pieno dalla Haas ha dichiarato di non aver superato al primo colpo l’esame di guida su strada. “L'ho superato la seconda volta e non avrei dovuto dirlo", ha dichiarato con un filo di vergogna il 19enne britannico in occasione dell’evento di lancio dello sport 2025 all’O2 Arena di Londra. Galeotto sarebbe stato uno stop non rispettato ad un incrocio: ”Non ho rispettato un segnale di stop. Non mi sono fermato, ho rallentato ma so che ci si deve fermare. Non abbiamo segnali di stop in un circuito, e forse questo mi ha condizionato”. Sicuramente avrà inciso anche un pizzico di spregiudicatezza da parte dello stessoche avrebbe preso con eccessiva leggerezza un esame come quello di guida comunque superare, anche perché la guida su strada è molto diversa rispetto a quella su pista.