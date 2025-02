Gamberorosso.it - Clamoroso addio a Torino, chiude Magorabin: "La ristorazione fine dining non è più sostenibile"

Leggi su Gamberorosso.it

«Che ladefinita, per come è stata concepita nell’era contemporanea, non sia piùlo sanno ormai anche i sassi». Lapidario, Marcello Trentini, annuncia così la chiusura definitiva del suo, dopo 22 anni di vita. Si allega così l'elenco degli addi che fanno rumore, a, come quello di Matteo Baronetto dal Cambio (che nonma si spinge verso un altro stile gastronomico), di Christian Mandura da Unforgettable o come la chiusura, lo scorso anno, di Spazio Sette.Chi lo conosce bene - il Mago - sa che non è una decisione dettata dall'impeto: «Era una roba che maturava dentro da un sacco di tempo» ci dice. Già diversi anni fa non nascondeva la predilezione per forme dipiù snelle – smart o funcky le definisce – fatte di piattini e vini da scoprire, ma anche cocktail (suo il marchio DelMago Drink) e musica.