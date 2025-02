Cinema, "Queer" di Luca Guadagnino nelle sale dal 17 aprile

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 feb. (askanews) – Presentato in concorso ufficiale alla Mostra Internazionale d’Artetografica di Venezia, “” di, uscirà in Italia distribuito da Lucky Red dal 17. Protagonisti Daniel Craig e Drew Starkey che portano in scena una storia d’amore univer. Le ossessioni, le dipendenze, le paure, lo svelarsi dei sentimenti, le solitudini, le seduzioni, gli attimi di inspiegabile e impareggiabile gioia si susseguono nel racconto intimo e profondo del film basato sull’omonimo romanzo di William S. Burroughs. È il 1950. William Lee è un americano sulla soglia dei quaranta espatriato a Città del Messico. Passa le sue giornate quasi del tutto da solo, se si escludono le poche relazioni con gli altri membri della piccola comunità americana. L’incontro con Eugene Allerton, un giovane studente appena arrivato in città, lo illude per la prima volta della possibilità di stabilire finalmente una connessione intima con qualcuno.