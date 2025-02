Trevisotoday.it - Cineforum: "Wishing on a star"

Luciana, un’astrologa napoletana, ha un metodo unico per realizzare i desideri dei suoi clienti: partire per un viaggio nel giorno del loro compleanno. Che si tratti di una metropoli come Taipei, di Beirut o di un piccolo paese vicino casa, ogni destinazione diventa il punto di partenza per.