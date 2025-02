Romadailynews.it - Cina: rapporto think tank, Paese trova soluzione a coesistenza di civilta’

Leggi su Romadailynews.it

L’Iniziativa per laglobale introdotta dallaoffre una risposta profonda su come le diversedovrebbero coesistere, secondo undi unpubblicato oggi. Il mondo sta attualmente affrontando persistenti conflitti di valore, e la diversita’ dellee’ in pericolo, secondo ilintitolato “Promuovere lo sviluppo e il progresso dellaumana attraverso lo scambio e l’apprendimento reciproco”, pubblicato dallo Xinhua Institute, unaffiliato all’agenzia di stampa Xinhua. I sentimenti anti-globalizzazione sono in aumento, accompagnati da una recrudescenza del protezionismo, dell’isolazionismo e del populismo. Queste tendenze hanno non solo interrotto ma, in alcuni casi, smantellato i meccanismi di cooperazione culturale globale, approfondendo le incomprensioni, l’alienazione e le ostilita’ tra le diverse culture, si legge nel