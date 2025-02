Romadailynews.it - Cina: “Ne Zha 2” e’ film d’animazione con piu’ incassi di sempre al mondo

Il blockbustercinese “Ne Zha 2” ha spodestato “Inside Out 2”,della Disney del 2024, diventando ildi maggior incasso di tutti i tempi a livello globale. Fino a stasera, i guadagni delin tutto il, comprese le prevendite, hanno superato i 12,319 miliardi di yuan (circa 1,72 miliardi di dollari), secondo i dati della piattaforma di biglietteria Maoyan. Questo traguardo arriva a soli 20 giorni dall’uscita, avvenuta il 29 gennaio durante il Capodanno cinese, e un giorno dopo aver raggiunto la top 10 del box office mondiale di tutti i tempi. Il risultato si aggiunge a una lista impressionante di record per il, tra cui il primo a incassare un miliardo di dollari in un singolo mercato e il primo titolo non hollywoodiano a entrare nell’ambito club del miliardo di dollari.