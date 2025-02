Romadailynews.it - Cina: NDRC aumentera’ sostegno a imprese private

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma () oggi ha dichiarato che aiutera’ lea contribuire alle principali strategie nazionali, a potenziare le capacita’ di sicurezza in aree chiave e a partecipare a programmi di aggiornamento delle attrezzature su larga scala e di trade-in di beni di consumo. Questa mossa fa seguito a un simposio di alto profilo incentrato sulletenutosi ieri, al quale hanno partecipato i rappresentanti degli imprenditori privati. Laha dichiarato che rivedra’ e pubblichera’ al piu’ presto una nuova lista negativa per l’accesso al mercato e continuera’ a compiere sforzi per garantire un accesso equo del settore privato al settore delle infrastrutture competitive e alle principali strutture di ricerca scientifica nazionale.