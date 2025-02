Romadailynews.it - Cina: in 3 anni fondate 17 organizzazioni sci-tech internazionali nel Paese

Negli ultimi tresono statein17scientifiche e tecnologiche, secondo la China Association for Science andnology (CAST). Tra queste c’e’ l’Associazione internazionale per le celle a combustibile a idrogeno, l’Organizzazione mondiale per la cooperazione sui robot, l’Associazione mondiale dei giovani scienziati, e la Federazione asiatica per le simulazioni. Oltre 2.000 esperti della rete della CAST ricoprono posizioni in, ha dichiarato l’associazione. La CAST ha sfruttato il suo ruolo di canale per gli scambi scientifici e culturali non governativi per rafforzare la cooperazione con gli omologhiin diversi ambiti, tra cui gli scambi accademicie la cooperazione nella divulgazione e nell’educazione scientifiche.