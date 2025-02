Romadailynews.it - Cina: consegna primo grande impianto smart di addestramento al soccorso per incendi boschivi

Ilintelligente dialin caso disu larga scala e’ stato recentementeto al Centro nazionale didi emergenza della regione sud-occidentale, segnando una svolta nelle capacita’ delladi simulare e combattere gli. La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) ieri ha annunciato sul suo account WeChat che il sistema avanzato, sviluppato da un istituto di ricerca dell’Accademia cinese della tecnologia dei veicoli da lancio (CALT), una filiale della CASC, ha superato i test di accettazione finali ed e’ stato messo in funzione nel centro didi emergenza, con sede a Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il progetto risponde a una carenza critica di attrezzature intelligenti per l’alle emergenze, elevando al contempo le capacita’ tecnologiche del Paese nella prevenzione e nel controllo degli, ha dichiarato la CASC.