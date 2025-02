Romadailynews.it - Cina: commenta colloqui tra Stati Uniti e Russia su crisi ucraina

Laaccoglie con favore tutti gli sforzi di pace per risolvere la, compresi itra, e spera che tutte le parti e gli interessati possano partecipare al processo deidi pace a tempo debito, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun. Lae’ sempre convinta che il dialogo e i negoziati siano l’unica strada percorribile per risolvere lae si e’ impegnata a promuovere iper la pace, ha dichiarato Guo durante un regolare briefing con la stampa. Guo ha formulato questi commenti rispondendo a una domanda su un incontro tra funzionari statunitensi e russi tenutosi oggi a Riyad, in Arabia Saudita, senza la partecipazione dell’. Agenzia Xinhua