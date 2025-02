Romadailynews.it - Cina: 3 mld metri cubi di produzione in primo giacimento di gas da carbone profondo

PetroChina ha annunciato che il suodi gas di Daji, ildi gas dasviluppato con successo in, ha raggiunto unacomplessiva di oltre 3 miliardi di, ha riportato oggi il “China Science and Technology Daily”. Il, uno dei primi progetti dimostrativi nazionali di metano da, situato sul bordo orientale del bacino di Ordos, ha visto la suanel 2024 salire a 1,69 miliardi di, segnando un aumento del 79,2% su base annua. Il gas da, un nuovo tipo di risorsa naturale non convenzionale, e’ ampiamente distribuito in bacini ricchi dicome quelli di Ordos, del Sichuan e di Junggar, con riserve stimate superiori a 40.000 miliardi di. Agenzia Xinhua