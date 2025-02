Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Van Aert sulle Classiche: "Sarà dura battere Pogacar e Van Der Poel"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 18 febbraio 2025 - Se nel fango del ciclocross il verdetto è stato nettamente a favore di Mathieu Van Der, su strada e in particolare nell'imminente stagione dellela situazione si potrebbe riequilibrare a favore di Wout Van, però consapevole di dover fare i conti anche con un terzo incomodo ingombrante come Tadej: ai microfoni di WielerFlits il belga si è aperto su speranze e timori del primo vero banco di prova dell'anno. Le dichiarazioni di Van"Ho avuto un inverno difficile, ma poi sono riuscito a lavorare bene, senza neanche dimenticarmi del tutto di quanto stessi bene alla Vuelta prima di cadere. Aver affrontato la pausa con fiducia mi ha dato lo sprint per pensare di poter tornare a quel livello là". In effetti, nel corso della pausa tra una stagione e l'altra Vanha condiviso tramite le proprie pagine social e quelle della Visma-Lease a Bike le immagini di diverse sessioni di allenamento che ne denotano la grande determinazione verso gli obiettivi da perseguire: tra essi c'è la Parigi-Roubaix che, sempre stando a quanto emerso da foto e video, potrebbe a sorpresa interessare pure lo spauracchio