Ciclismo UAE Tour 2025 | Tarling vince la cronometro e si veste di rosso terzo Pogacar

Lavalida per la seconda tappa dell’UAEsorride a Joshua. Il britannico ha dimostrato la sua superiorità sul tracciato di 12,2 kilometri dell’Al Hudayriyat Island, ottenendo la settima vittoria in carriera, tutte nelle prove contro il tempo, che gli vale anche la maglia rossa di leader della classifica generale. Il ritmo del gallese classe 2004 si è rivelato inarrivabile per tutti gli altri, e con il crono finale di 12:55 ha inflitto distacchi elevati a tutti pur in un tracciato così breve. Al secondo posto c’è l’elvetico Stefan Bissegger, staccato di 13 secondi, mentre sulgradino del podio sale Tadej, con un ritardo di 18 secondi.Lo sloveno guadagna comunque terreno su tutti gli altri in classifica, dal momento che nelle prime posizioni rispecchia quasi completamente l’ordine d’arrivo odierno.