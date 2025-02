Sport.quotidiano.net - Ciclismo, per Bernal frattura della clavicola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 18 febbraio 2025 - Neanche il tempo di celebrare il ritorno alla vittoria dopo un digiuno lungo 1348 giorni che per Egansi riaprono le porte dell'infermeria e di un altro stop: la corsa 'incriminata' è la Clasica Jaen Paraiso Interior, vinta dal compagno di squadra Michal Kwiatkowski davanti a Juan Del Toro. Le condizioni die le sue dichiarazioni Il colombiano è caduto in discesa proprio per provare a restare in scia al messicano, quando al traguardo mancavano poco più di 10 km. Il bollettino medicoIneos Grenadiers non si è fatto attendere. "A seguito di una valutazione approfondita effettuata questa sera in ospedale dopo l'incidente alla Clasica Jaen Paraiso Interior, a Egan è stata diagnosticata la. Rimarrà sotto le cure esperte del nostro team medico e verrà attuato un piano di recupero completo per favorire il suo ritorno agli allenamenti e alle gare".