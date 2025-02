Ciclismo parte il Tour dell’Algarve 2025 | duello Vingegaard-Roglic c’è Tiberi

Leggi su Sportface.it

Domani via al. In programma dal 19 al 23 febbraio, la corsa a tappe portoghese è diventata ormai uno degli appuntamenti più interessanti della primadi stagione. Tanti nomi altisonanti a comporre unrre di alto livello. Ben tredici formazioni Worldallanza. A completare il gruppo saranno tre team Professional e ben nove compagini Continental locali. Jonastorna protagonista dopo un 2024 condizionato da infortuni e scarsi risultati. Il danese sarà la punta principale del Team Visma, reduce da un’annata difficilissima nei Grandi Giri. La Lease a Bikeavanti rispetto alle altre formazioni grazie anche a Wout Van Aert e Sepp Kuss, che saranno due spalle importanti die in caso di difficoltà del loro capitano potrebbero anche puntare alla generale.