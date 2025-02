Sport.quotidiano.net - Ciclismo, l'Aquila Ponte a Ema prepara la stagione 2025

Bagno a Ripoli (Firenze), 18 febbraio– Presso la storica sede di via Chiantigiana aa Ema, la societàche si avvicina al centenario essendo stata fondata nel 1927, ha presentato le tre formazioni per la. Un bel gruppo di giovani (26 in tutto) animati da passione e dalla voglia di far bene e divertirsi. Oltre a giovanissimi ed esordienti, la novità dell’è costituita dal ritorno anche di una squadra allievi. “Una scelta - spiega il presidente Francesco Panichi - dettata dalla nostra volontà di contribuire sempre più ad avvicinare i ragazzi a questo sport. Le tre formazioni attuali saranno seguite da un gruppo coeso di collaboratori e direttori sportivi, al fine di garantire una attività equilibrata con lo studio, e con particolare attenzione all'educazione e alla crescita umana e sportiva secondo quella che è la tradizione della nostra società”.