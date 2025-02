Oasport.it - Ciclismo, la Vuelta a Andalucia festeggia i cento anni. Percorso movimentato con la novità del Kilómetro de Oro

Sarà un’edizione storica quella della2025, visto che la corsa spagnola festeggerà i suoi 100. Si comincia domani con cinque tappe in programma con partenza da Torrox ed arrivo a La Línea de la Concepción. Saranno oltre 800 i chilometri che dovrà percorrere il gruppo con ben undici salite, dove spicca l’Alto del Madroño, che sarà l’unico GPM di prima categoria.Dopo i problemi dell’anno scorso con le proteste degli agricoltori che hanno portato alla cancellazione di praticamente tutte le tappe, gli organizzatori sperano che possa esserci una corsa spettacolare ed avvincente. C’è ovviamente grande attesa per i corridori di casa, in particolare Enric Mas, che si presenta come il principale favorito per la classifica generale. Fari puntati anche sul britco Thomas Pidcock, che si è già messo in luce in Arabia Saudita all’AlUla Tour con la nuova maglia della Q36.