Oasport.it - Ciclismo, Egan Bernal cade alla Clásica Jaén Paraíso Interior: altro infortunio, saltano i prossimi appuntamenti

ha concluso nella maniera peggiore possibile la. Nella corsa di un giorno spagnola vinta da Michal Kwiatkowski davanti a Isaac Del Toro, il campione nazionale colombiano è caduto in discesa nel penultimo tratto di sterrato previsto e si è ancora una volta infortunato, dovendo così rinunciare ai.Il vincitore del Tour de France 2019 e del Giro d’Italia 2021 stava disputando una buonissima corsa in appoggio al suo capitano Kwiatkowski e si era fatto vedere in più di un’occasione nelle prime posizioni del gruppo, ma ecco che è arrivata la caduta a poco più di 10 km dconclusione dquale non è neanche riuscito a ripartire e ad arrivare al traguardo.è quindi stato trasportato in ospedale ed è arrivato in serata il comunicato diffuso dINEOS Grenadiers che ha confermato le prime indiscrezioni: “A seguito di una valutazione approfondita effettuata questa sera in ospedale dopo l’incidenteClasica Jaen, aè stata diagnosticata la frattura della clavicola.