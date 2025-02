Ci ha lasciati anche lui Lutto alla Rai | se ne va un volto storico figura di primo piano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Graveper la Rai, che perde una delle sue figure più storiche. La sua morte ha lasciato nel dolore più profondo tantissime persone, sia addetti ai lavori che semplici telespettatori. Era apparso in televisione l’ultima volta il 28 febbraio dell’anno scorso, quando aveva accettato di prendere parte a La tv fa 70, l’evento condotto da Massimo Giletti per i 70 anni della televisione pubblica italiana.Sempre nel 2024 era stato ospite nella trasmissione Splendida Cornice della conduttrice Geppi Cucciari. Lui dichiarò a proposito della sua carriera professionale: “Penso che nella maggioranza dei casi pensino che io sia morto, credo di essere l’ultimo esempio che è rimasto di quel gruppo che il 3 gennaio del 1954 ha fatto il periodo sperimentale in Rai, allora avevo 23 anni e diedero a me l’incarico di fare la regia della prima trasmissione in Rai, non pensavamo di passarestoria”.