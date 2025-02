Internews24.com - Chivu Parma, si attende solo l’ufficialità! L’ex Inter sarà il nuovo allenatore

di Redazione, siildei ducali. Accordo fino al 2026al? Ci siamo. Ieri era arrivatadell'esonero di Fabio Pecchia dadei ducali, con il club emiliano che sembrerebbe aver optato fortemente perdifensore dell'eddella Primavera nerazzurra. Il rumeno è arrivato ieri sera ae ha messo la firma sul contratto che lo legherà al club ducale fino al 2026. A riportarlo è Fabrizio Romano. Si.???? Cristiansigns in as newhead coach until June 2026, he's ready for first chapter as manager in Serie A. pic.twitter.com/Vu9rxvbxtw— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2025 «Cristianfirma comedelfino a giugno 2026, è pronto per il suo primo capitolo dain Serie A»