Chivu Parma Ranocchia approva | Grande occasione per lui! La personalità non gli manca…

di Redazione: «per lui! Lanon gli manca.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroSulla nuova avventura dell’ex Inter, Cristian, come allenatore del, si è espresso cosi il suo ex compagno in nerazzurro, Andrea.LE PAROLE- «Questa è unaper lui, una bella avventura in una piazza comedove inizia il percorso vero, da allenatore e gestore di uomini dopo la parentesi molto buona in Primavera. Laper gestire certe situazioni non gli manca. E’ stato uno di quelli che mi ha aiutato di più quando sono arrivato all’Inter. C’erano i mostri sacri del Triplete, gente che aveva vinto tutto. Lui subito mi ha dato dei consigli giusti, si è creato unrapporto che c’è tutt’ora. E’ un amico e unapersona, farò certamente il tifo per lui.