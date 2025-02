Inter-news.it - Chivu-Parma, arriva anche la firma: il contratto dell’ex Inter – Sky

hato per il, dopo essereto in serata in città. La società ducale assegna la panchina all’ex giocatore e tecnico dell’Primavera.– Cristianè un nuovo allenatore del, manca solamente il comunicato ufficiale, che arriverà nel giro delle prossime ore. Il tecnico rumeno, sbarcato in città in serata, dopo aver cenato insieme al DS dei ducali Federico Cherubini hato il nuovo. Opportunità importantissima per l’ex allenatore dell’Primavera, che per la prima volta in carriera potrà allenare in Serie A e in generale una squadra di una grossa lega calcistica. Eredita la panchina da Fabio Pecchia, esonerato nella mattinata di oggi dopo l’ultimo KO delcontro la Roma di Claudio Ranieri.per il: ecco la durata delDURATA DEL, riferisce Sky Sport,undi un anno e mezzo con il