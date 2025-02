Inter-news.it - Chivu al Parma e gli ex Inter salgono in Serie A: ora in totale 7!

Cristianè diventato da pochi minuti un nuovo allenatore del, subentrando all’esonerato Fabio Pecchia. Sale allora inA la quota di ex.PRIMA VOLTA – Nuova e completamente inedita opportunità perinA. Da pochi minuti, l’allenatore rumeno ha preso le redini del(clicca QUI per il comunicato ufficiale). Per la prima volta in assoluto, infatti,potrà guidare una squadra diA. Prima di oggi, infatti, aveva allenato solamente l’Primavera, conquistando comunque lo scudetto nella stagione 2021-22. Ora l’avventura in massimacon l’obiettivo di salvare la squadra ducale, che oggi si trova al terzultimo posto in classifica con 20 punti all’attivo e a meno uno dall’Empoli quartultimo. Con l’arrivo disale anche la quota di ex(allenatori o giocatori) presenti inA.