Chieti, incidente sul lavoro: muore il 46enne Antonio Fabiano

Tragico incidente sul lavoro lungo la statale 16 a Torino di Sangro, nei pressi del campeggio Miramare. Antonio Fabiano, 46 anni, originario di Roccaspinalveti, è morto dopo essere stato colpito dal braccio di una betoniera che si è improvvisamente staccato mentre lavorava a terra. I soccorsi sono stati immediati, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Ortona per accertare la dinamica dell'incidente.