Oasport.it - Chiara Rebagliati: “La Corea del Sud non è imbattibile. Se ti crei lo spiraglio…”

Leggi su Oasport.it

Nuovo appuntamento con OA Focus, il programma che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, che vede protagonista vari protagonisti dello sport italiano. L’ultima ospite è stata, ormai da anni presenza fissa per la nazionale azzurra di tiro con l’arco, con anche all’attivo due partecipazioni olimpiche a Tokyo 2020 e Parigi 2024.Un’intervista che parte proprio dall’inizio e dall’amore disbocciato verso il tiro con l’arco: “Un amore nato per caso. Io prima facevo danza ed ho iniziato all’età di dieci anni ad avvicinarmi al tiro con l’arco. Sono stata incuriosita da un campo di tiro quando ero in vacanza. Ci siamo poi informati su questo sport e alla fine sono diciotto anni che sto lo sto praticando. Una carriera in cui ci ho sempre messo grande passione”. Ladel Sud ha ricoperto per anni il ruolo della dominatrice assoluta nel tiro con l’arco, ma nelle ultime stagioni tante nazioni sono riuscite a mettersi in luce, per uno sport che sta diventando sempre più internazionale: “Noi e anche altre nazioni abbiamo un po’ la concezione che ladel Sud sia